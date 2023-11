MARCHÉ DE NOËL DE MAYENNE Quai de la République Mayenne, 1 décembre 2023, Mayenne.

Mayenne,Mayenne

Le Lions Club de Mayenne vous donne rendez-vous sur La Cale pour son traditionnel marché de Noël.

2023-12-01 fin : 2023-12-01 19:00:00. .

Quai de la République

Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire



The Lions Club of Mayenne invites you to its traditional Christmas market on La Cale

El Club de Leones de Mayenne le invita a su tradicional mercado de Navidad en La Cale

Der Lions Club Mayenne lädt Sie zu seinem traditionellen Weihnachtsmarkt auf La Cale ein

Mise à jour le 2023-11-02 par eSPRIT Pays de la Loire