Visite théâtralisée d’Aliénor d’Aquitaine au Donjon Quai de la Préfecture Niort, 2 septembre 2023, Niort.

Niort,Deux-Sèvres

Rendez-vous le 2 septembre 2023, de 14h30 à 17h au Musée du Donjon pour une visite théâtralisée par Aliénor d’Aquitaine.

Pour célébrer les 800 ans de la confirmation par Aliénor d’Aquitaine de la Charte de franchise, accordée à la Ville de Niort par son fils Jean, le Musée du Donjon organise une visite théâtralisée interprétée par Stéphanie Roumégous qui incarnera la souveraine et évoquera sa vie aux multiples rebondissements.

Tarifs :

– Plein tarif : 10,50 €

– 12-25 ans : 5,50 €.

2023-09-02

Quai de la Préfecture

Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Join us on September 2, 2023, from 2.30pm to 5pm at the Musée du Donjon for a visit dramatized by Eleanor of Aquitaine.

To celebrate the 800th anniversary of the confirmation by Eleanor of Aquitaine of the Charter of Franchise, granted to the City of Niort by her son Jean, the Musée du Donjon is organizing a theatrical visit by Stéphanie Roumégous, who will play the role of the sovereign and evoke her eventful life.

Price :

– Full price: 10.50 ?

– 12-25 years: 5.50 ?

Acompáñenos el 2 de septiembre de 2023, de 14:30 a 17:00 horas, en el Museo del Donjon, en una visita teatralizada por Leonor de Aquitania.

Para celebrar el 800 aniversario de la confirmación por parte de Leonor de Aquitania de la Carta de Franquicia concedida a la ciudad de Niort por su hijo Jean, el museo del Donjon organiza una visita teatralizada interpretada por Stéphanie Roumégous, que encarnará a la soberana y hablará de su agitada vida.

Entradas :

– Tarifa completa: 10,50

– 12-25 años: 5,50

Treffen Sie sich am 2. September 2023 von 14:30 bis 17:00 Uhr im Musée du Donjon zu einer theatralischen Führung mit Eleonore von Aquitanien.

Zur Feier des 800. Jahrestages der Bestätigung der Franchise-Charta durch Eleonore von Aquitanien, die der Stadt Niort von ihrem Sohn Jean gewährt wurde, organisiert das Musée du Donjon eine theatralische Führung mit Stéphanie Roumégous, die die Herrscherin verkörpern und ihr Leben mit seinen zahlreichen Wendungen schildern wird.

Eintrittspreise:

– Voller Tarif: 10,50 ?

– 12-25 Jahre: 5,50 ?

