Niort vue d’en haut Quai de la Préfecture Niort, 24 août 2023, Niort.

Niort,Deux-Sèvres

Le jeudi 24 août 2023 à 18h, venez découvrir Niort à 360 ° au Musée du Donjon.

En profitant d’un point de vue exceptionnel, découvrez l’histoire de la ville de Niort et appréhendez son évolution urbanistique au cours des siècles.

(Programme susceptible d’être modifié si conditions météorologiques non favorables).

Tarifs :

– Plein tarif : 7,50 €

– 12-25 ans : 2,50 €.

2023-08-24 fin : 2023-08-24 . EUR.

Quai de la Préfecture

Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



On Thursday, August 24, 2023 at 6pm, discover Niort from 360° at the Musée du Donjon.

From an exceptional vantage point, discover the history of the city of Niort and its urban development over the centuries.

(Program subject to change if weather conditions are unfavorable).

Price :

– Full price: 7.50 ?

– 12-25 years old: 2.50 ?

El jueves 24 de agosto de 2023 a las 18:00, venga a descubrir Niort desde 360° en el Museo del Donjon.

Desde un punto de vista excepcional, descubra la historia de la ciudad de Niort y su evolución urbana a lo largo de los siglos.

(Programa sujeto a cambios si las condiciones meteorológicas son desfavorables).

Entrada:

– Tarifa completa: 7,50

– jóvenes de 12 a 25 años: 2,50?

Am Donnerstag, den 24. August 2023 um 18 Uhr können Sie Niort im Musée du Donjon aus einer 360 °-Perspektive erleben.

Erleben Sie die Geschichte der Stadt Niort und ihre städtebauliche Entwicklung im Laufe der Jahrhunderte von einem außergewöhnlichen Aussichtspunkt aus.

(Programm kann bei ungünstigen Wetterbedingungen geändert werden).

Preise:

– Voller Preis: 7,50 ?

– 12-25 Jahre: 2,50 ?

Mise à jour le 2023-07-03 par OT Niort Marais Poitevin