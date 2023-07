Contes et légendes sur la fée Mélusine Quai de la Préfecture Niort, 27 juillet 2023, Niort.

Niort,Deux-Sèvres

Rendez-vous le 27 juillet et le 10 août à 18h entre les murs du Donjon de Niort pour une soirée contes et légendes.

Étrange amante, fée bâtisseuse, mère féconde, Mélusine reste une énigme…à l’égal du Dragon qui jadis terrorisa la ville de Niort…

Ces récits légendaires vous seront contés bien à l’abri entre les murs du Donjon.

Tarifs :

– Plein tarif : 7,50 €

– 12-25 ans : 2,50 €

– Gratuit pour les – 12 ans..

2023-07-27 fin : 2023-07-27 . EUR.

Quai de la Préfecture

Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Join us on July 27 and August 10 at 6pm within the walls of the Niort Donjon for an evening of tales and legends.

A strange lover, a fairy builder, a fertile mother, Mélusine remains an enigma? on a par with the Dragon who once terrorized the town of Niort?

These legendary tales will be told from the shelter of the Donjon.

Admission :

– Full price: 7.50 ?

– 12-25 years: 2.50 ?

– Free for children under 12.

Acompáñenos el 27 de julio y el 10 de agosto a las 18:00 horas dentro de los muros del Donjon de Niort en una velada de cuentos y leyendas.

Extraña amante, hada constructora y madre fértil, Mélusine sigue siendo un enigma… a la altura del Dragón que una vez aterrorizó a la ciudad de Niort?

Estos cuentos legendarios le serán narrados al abrigo del Donjon.

Entrada :

– Tarifa completa: 7,50

– de 12 a 25 años: 2,50

– Gratis para menores de 12 años.

Treffen Sie sich am 27. Juli und am 10. August um 18 Uhr zwischen den Mauern des Donjon von Niort zu einem Abend mit Märchen und Legenden.

Melusine, die seltsame Geliebte, die bauende Fee, die fruchtbare Mutter, bleibt ein Rätsel, ebenso wie der Drache, der einst die Stadt Niort terrorisierte?

Diese legendären Geschichten werden Ihnen im Schutz der Mauern des Donjons erzählt.

Eintrittspreise:

– Voller Preis: 7,50 ?

– 12-25 Jahre: 2,50 ?

– Kostenlos für Kinder unter 12 Jahren.

Mise à jour le 2023-07-03 par OT Niort Marais Poitevin