Le Secret du Dragon Quai de la Préfecture Niort, 20 juillet 2023, Niort.

Niort,Deux-Sèvres

Les jeudis 20 juillet et 17 août 2023, venez résoudre l’énigme du Donjon en famille ou entre amis.

Le but est de trouver le secret du Dragon des cachots à la terrasse du Donjon.

Un expédition prévue à partir de 17h au Musée du Donjon.

Tarifs :

– Plein tarif : 10,50 €

– 12-25 ans : 5,50 €.

2023-07-20 fin : 2023-07-20 . EUR.

Quai de la Préfecture

Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



On Thursdays, July 20 and August 17, 2023, come and solve the riddle of the Donjon with your family or friends.

The aim is to find the secret of the Dragon des cachots on the Donjon terrace.

The expedition starts at 5pm at the Musée du Donjon.

Prices :

– Full price: 10.50 ?

– 12-25 years : 5,50 ?

Los jueves 20 de julio y 17 de agosto de 2023, ven a resolver el enigma de las Mazmorras con tu familia o amigos.

El objetivo es encontrar el secreto del Dragón de las mazmorras en la terraza del Donjon.

La expedición comienza a las 17 h en el Museo del Donjon.

Precios :

– Tarifa completa: 10,50 ?

– de 12 a 25 años: 5,50 €

Am Donnerstag, den 20. Juli und 17. August 2023, können Sie mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden das Rätsel des Dungeons lösen.

Ziel ist es, das Geheimnis des Drachen aus den Kerkern auf der Terrasse des Bergfrieds zu lüften.

Eine geplante Expedition beginnt um 17 Uhr im Museum des Donjons.

Tarife:

– Voller Preis: 10,50 ?

– 12-25 Jahre: 5,50 ?

