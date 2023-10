Visite « Esclavage, Mémoires Normandes » Quai de la Planchette Honfleur, 5 novembre 2023, Honfleur.

Honfleur,Calvados

Visite couplée : Visite de l’exposition « Esclavage, Mémoires Normandes » + visite guidée en ville « Sur les pas de la traite à Honfleur ».

2023-11-05 15:00:00 fin : 2023-11-05 . .

Quai de la Planchette

Honfleur 14600 Calvados Normandie



Combined visit: Visit to the « Esclavage, Mémoires Normandes » exhibition + guided tour of the town « In the footsteps of the slave trade in Honfleur »

Visita combinada: Visita a la exposición « Esclavitud, memorias de Normandía » + visita guiada de la ciudad « Tras las huellas de la trata de esclavos en Honfleur »

Gekoppelter Besuch: Besuch der Ausstellung « Esclavage, Mémoires Normandes » + Stadtführung « Sur les pas de la traite à Honfleur » (Auf den Spuren des Sklavenhandels in Honfleur)

Mise à jour le 2023-10-28 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité