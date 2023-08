Journées Européennes du Patrimoine : JOPO | Journées portes ouvertes au Moulin d’Eymet Quai de la navigation Eymet, 17 septembre 2023, Eymet.

Eymet,Dordogne

Les visites du moulin feront découvrir ce bâtiment historique et raconter vos mémoires du lieu. Le chantier de rénovation du moulin sera expliqué dans ses détails, ainsi que les activités et projets à venir..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 13:00:00. .

Quai de la navigation

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Tours of the mill will help you discover this historic building and recount your memories of the place. The mill’s renovation project will be explained in detail, along with future activities and projects.

Las visitas al molino le ayudarán a descubrir este edificio histórico y a rememorar sus recuerdos del lugar. Se explicará en detalle el proyecto de renovación del molino, así como sus actividades y proyectos futuros.

Bei den Besichtigungen der Mühle werden Sie dieses historische Gebäude kennenlernen und Ihre Erinnerungen an den Ort erzählen. Die Renovierungsarbeiten an der Mühle werden ausführlich erläutert, ebenso wie die Aktivitäten und zukünftigen Projekte.

Mise à jour le 2023-08-25 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides