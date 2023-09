Cet évènement est passé Explorations sous-marines du patrimoine immergé, encadrées par le club de plongée Corsica Sub. Quai de la Madunnetta – Vieux-Port (près de la capitainerie) Bastia Catégories d’Évènement: Bastia

Activité réservée aux plongeurs de Niveau 1 minimum.

Equipement fourni. Exploration sous-marine des épaves de La Louise (le samedi matin), paquebot de la Compagnie Valery, ayant sombré en 1860 à l’entrée du port de Bastia, ainsi que du Republic P-47 Thunderbolt (le dimanche après-midi), avion américain abattu pendant la Seconde Guerre mondiale. Quai de la Madunnetta – Vieux-Port (près de la capitainerie) Môle Génois bastia Bastia 20297 Haute-Corse Corse Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

