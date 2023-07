SORTIE PÊCHE À BORD DE VENT D’SOULAIR Quai de la Loire Mauges-sur-Loire, 30 septembre 2023, Mauges-sur-Loire.

Mauges-sur-Loire,Maine-et-Loire

Participez à une sortie originale grâce à « Vent d’Soulair » : une sortie pêche à bord d’une toue cabanée, agrémentée par les conseils et commentaires du pêcheur Matthieu Perraud..

2023-09-30 fin : 2023-09-30 09:00:00. EUR.

Quai de la Loire SAINT-FLORENT-LE-VIEIL

Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Take part in an original outing thanks to « Vent d’Soulair »: a fishing trip aboard a cable drum, with the advice and comments of fisherman Matthieu Perraud.

Participe en una salida original gracias a « Vent d’Soulair »: una excursión de pesca a bordo de un tambor de cable, con los consejos y comentarios del pescador Matthieu Perraud.

Nehmen Sie dank « Vent d’Soulair » an einem originellen Ausflug teil: ein Angelausflug an Bord einer Kabanentrommel, der durch die Ratschläge und Kommentare des Fischers Matthieu Perraud bereichert wird.

Mise à jour le 2023-04-12 par eSPRIT Pays de la Loire