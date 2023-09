Cet évènement est passé SOIRÉE APÉRITIVE SUR LA LOIRE À BORD DE VENT D’SOULAIR Quai de la Loire Mauges-sur-Loire Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Mauges-sur-Loire SOIRÉE APÉRITIVE SUR LA LOIRE À BORD DE VENT D’SOULAIR Quai de la Loire Mauges-sur-Loire, 9 septembre 2023, Mauges-sur-Loire. Mauges-sur-Loire,Maine-et-Loire Le bateau Vent d’Soulair vous propose des soirées apéritives d’1h30.

2023-09-09 fin : 2023-09-09 20:30:00. EUR.

Quai de la Loire SAINT-FLORENT-LE-VIEIL

Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire



The Vent d’Soulair boat offers you 1h30 aperitif evenings El barco Vent d’Soulair le ofrece veladas de aperitivo de 1h30 Das Schiff Vent d’Soulair bietet Ihnen 1,5-stündige Aperitifabende an Mise à jour le 2023-04-12 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire, Mauges-sur-Loire Autres Lieu Quai de la Loire Adresse Quai de la Loire SAINT-FLORENT-LE-VIEIL Ville Mauges-sur-Loire Departement Maine-et-Loire Lieu Ville Quai de la Loire Mauges-sur-Loire latitude longitude 47.3642313;-1.0137847

Quai de la Loire Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mauges-sur-loire/