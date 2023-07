Marché le jeudi soir Quai de la Gare Le Breuil-sur-Couze, 1 janvier 2023, Le Breuil-sur-Couze.

Le Breuil-sur-Couze,Puy-de-Dôme

Dans notre village, marché couvert, directement du producteur au consommateur : légumes, viandes et salaisons, champignons, truites, fromages, escargots, miels, farines, fruits rouges, vins, bières, aligots, fleurs..

2023-01-01 18:00:00 fin : 2023-12-31 21:00:00. .

Quai de la Gare

Le Breuil-sur-Couze 63340 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes



In our village, covered market, directly from the producer to the consumer: vegetables, meats and salted meats, mushrooms, trout, cheeses, snails, honeys, flours, red fruits, wines, beers, aligots, flowers.

En nuestro pueblo, mercado cubierto, directamente del productor al consumidor: verduras, carnes y embutidos, setas, truchas, quesos, caracoles, miel, harina, frutos rojos, vinos, cervezas, aligots, flores.

In unserem Dorf, überdachter Markt, direkt vom Erzeuger zum Verbraucher: Gemüse, Fleisch und Gepökeltes, Pilze, Forellen, Käse, Schnecken, Honig, Mehl, Beerenobst, Wein, Bier, Aligots, Blumen.

