FÊTE DU VÉLO Quai de la Gare, 4 juin 2023, Cornimont.

Cornimont,Vosges

FÊTE DU VÉLO : Journée festive en vue! Au programme : déambulation artistique tout au long de la voie verte le matin, de Remiremont à Cornimont, et festivités à jouer, à pédaler, à écouter, à rire, à boire et à manger toute l’après-midi, sur le site du terminus de la voie verte.. Tout public

Dimanche 2023-06-04 à 09:20:00 ; fin : 2023-06-04 18:00:00. 0 EUR.

Quai de la Gare Terminus de la voie verte (zone des Rochettes)

Cornimont 88310 Vosges Grand Est



BICYCLE FESTIVAL: Festive day in sight! On the program: artistic strolling along the greenway in the morning, from Remiremont to Cornimont, and festivities to play, to pedal, to listen, to laugh, to drink and to eat all afternoon, on the site of the terminus of the greenway.

FESTIVAL DE LA BICICLETA: ¡Día festivo a la vista! En el programa: paseo artístico por la vía verde por la mañana, de Remiremont a Cornimont, y fiesta para jugar, pedalear, escuchar, reír, beber y comer toda la tarde, en el emplazamiento del final de la vía verde.

FÉTE DU VÉLO: Ein festlicher Tag steht bevor! Auf dem Programm stehen eine Kunstwanderung entlang des grünen Weges von Remiremont nach Cornimont am Vormittag und Festlichkeiten zum Spielen, Radfahren, Zuhören, Lachen, Trinken und Essen den ganzen Nachmittag über auf dem Gelände der Endstation des grünen Weges.

Mise à jour le 2023-05-23 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES