Feu d’artifice quai de la Fecht Turckheim, 13 juillet 2023, Turckheim.

Turckheim,Haut-Rhin

Soirée festive au Stade de la Fecht, musique, buvette et petite restauration. Feu d’artifice à 23h tiré du Vignoble du Brand..

2023-07-13 à ; fin : 2023-07-13 23:59:00. EUR.

quai de la Fecht

Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est



Festive evening at the Stade de la Fecht, music, refreshments and small catering. Fireworks at 11pm from the Brand vineyard.

Noche festiva en el Stade de la Fecht, con música, refrescos y aperitivos. Fuegos artificiales a las 23:00 desde el viñedo Brand.

Festlicher Abend im Stade de la Fecht mit Musik, Getränken und kleinen Speisen. Feuerwerk um 23 Uhr vom Weinberg Brand.

Mise à jour le 2023-06-01 par Office de tourisme de Colmar