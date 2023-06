WateRugby : la Garonne comme terrain de jeu Quai de la daurade Toulouse, 29 juin 2023, Toulouse.

Evénement original, décalé, spectaculaire et ludique, le WateRugby réunit chaque année, pour des tournois de rugby sur l’eau, légendes du ballon ovale et amateurs dans une ambiance festive et sportive.

Le concept : un terrain flottant de 45m de long et 35m de large monté sur la Garonne recouvert de pelouse synthétique afin d’accélérer le jeu.

Pas d’en-but, pas de touche : l’eau comme seule limite. Il faut plonger pour marquer !

Côté Barge

Plusieurs tournois ouverts à tous les publics : étudiant(e)s, entreprises, amateur(e)s, enfants, handisport. En tout ce sont plus de 800 joueuses et joueurs qui plongent dans la Garonne durant ces 4 jours !

Point d’orgue du week-end des 1er et 2 juillet : le tournoi Eau’ll Star, 2h de spectacles au cours desquelles des légendes du rugby réparties dans 4 équipes s’affrontent devant un public en feu !

Côté Village

Le WateRugby c’est également un village composé de plusieurs temps forts et animations destinés aux petits et grands : venez rencontrer les joueurs internationaux lors de la Mêlée des Chefs et des séances de dédicaces, vous restaurer à la buvette ou dans l’un des nombreux food-truck officiels ou encore découvrir les activités proposées par les partenaires de l’événement.

Programme détaillé

Jeudi 29 juin

Côté Village :

À 10h : ouverture du Village officiel

À 16h : concours de cheerleaders

Côté Barge :

De 11h à 20h : tournoi étudiant(e)s

À 21h : after work / DJ set

Vendredi 30 juin

Côté Village :

À 9h : ouverture du Village officiel

Côté Barge :

De 10h à 20h : tournoi entreprises

À 19h30 : exhibition rugby à 7 fauteuil

À 21h : DJ set

Samedi 1er juillet

Côté Village :

10h : ouverture du Village officiel

12h : mêlée des chefs

Côté Barge :

10h-15h30 : tournoi rugby amateur

15h30 : exhibition rugby à 7 fauteuil

16h : initiations enfants / concours mascottes

De 17h à 19h30 : tournoi « EAU’LL STAR » & match féminin

À 21h : concert

Dimanche 2 juillet

Côté Village :

À 10h : ouverture du Village officiel

À 12h : mêlée des chefs

Côté Barge :

De 10h à 15h : tournoi rugby amateur

À 14h : rediffusion USAP / Stade Toulousain (finale H Cup 2003)

À 15h : initiations enfants

De 16h à 18h30 : tournoi « EAU’LL STAR » & match féminin

De 18h45 à 21h30 : finales du tournoi rugby amateur

