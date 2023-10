Cet évènement est passé Quai des Artistes Quai de la Citadelle Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Quai des Artistes Quai de la Citadelle Lille, 23 juin 2019, Lille. Quai des Artistes Dimanche 23 juin 2019, 10h30 Quai de la Citadelle Weekendartistes et KTOF invitent 30 artistes et transforment le Quai de la Citadelle en espace d’art contemporain. L’ambition est de permettre la rencontre d’artistes de tous les univers avec le public dans un espace naturel atypique. Au programme : expo, installations artistiques, performances, animations, initiation et découverte du « paddle ». Cette belle journée est aussi l’occasion de célébrer ensemble l’arrivée de la péniche du Bus Magique ! Programmation : 11h : Inauguration de l’oeuvre de Michael McGillis (Voir plus ici) 12h-19h : Apéro-rencontre avec les habitants et lancement de l’événement DJ sets et live de Paddy Steer, Fatnotronic, SupaGroovalistic, le Groove des Familles… sur la péniche Le bus magique (pour sa première sortie) Quai de la Citadelle Quai de la Citadelle Lille Lille 59013 Lille Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails
Catégories d'Évènement:
Lille, Nord

Lieu
Quai de la Citadelle

Adresse
Quai de la Citadelle Lille

Ville
Lille

Departement
Nord

Quai de la Citadelle Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/