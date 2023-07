L’ Atelier du Prince Noir Tonneins – Bulles oui, mais bulles géantes Quai de la Barre Tonneins, 7 août 2023, Tonneins.

Tonneins,Lot-et-Garonne

Cet été, l’office de tourisme du Val de Garonne vous propose de réaliser des bulles géantes lors d’un atelier qui vous dira tout sur la confection des baguettes et la recette spéciale pour faire de superbes bulles géantes. A partir de 5 ans. Réservation obligatoire au 05.53.79.22.79 – 05.53.64.44.44.

2023-08-07 fin : 2023-08-07 . EUR.

Quai de la Barre

Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



This summer, the Val de Garonne tourist office invites you to make giant bubbles in a workshop that tells you all about how to make chopsticks and the special recipe for superb giant bubbles. Ages 5 and up. Reservations required on 05.53.79.22.79 – 05.53.64.44.44

Este verano, la Oficina de Turismo de Val de Garonne te ofrece la posibilidad de hacer burbujas gigantes en un taller en el que te explicarán cómo fabricar palillos y la receta especial para hacer unas magníficas burbujas gigantes. A partir de 5 años. Imprescindible reservar en el 05.53.79.22.79 – 05.53.64.44.44

Diesen Sommer bietet Ihnen das Fremdenverkehrsamt des Val de Garonne die Möglichkeit, in einem Workshop riesige Seifenblasen herzustellen. Dabei erfahren Sie alles über die Herstellung der Stäbchen und das Spezialrezept für die Herstellung von tollen Riesenblasen. Ab einem Alter von 5 Jahren. Reservierung erforderlich unter 05.53.79.22.79 – 05.53.64.44.44

Mise à jour le 2023-07-21 par OT Val de Garonne