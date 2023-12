Les Racontines d’Agnès Le Part Quai de la Baise Nérac, 1 décembre 2023, Nérac.

Nérac,Lot-et-Garonne

La médiathèque Yves Chaland propose à 11h Les Racontines pour les petits de 0 à 3 ans avec la conteuse Agnès Le Part.

Sur réservation au 05 53 97 40 55

Gratuit.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 12:00:00. .

Quai de la Baise

Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



At 11 a.m., the Yves Chaland multimedia library presents Les Racontines for children aged 0 to 3, with storyteller Agnès Le Part.

Reservations required on 05 53 97 40 55

Free

A las 11 h, la biblioteca multimedia Yves Chaland presenta Les Racontines para niños de 0 a 3 años, con la narradora Agnès Le Part.

Reserva previa en el 05 53 97 40 55

Gratis

Die Mediathek Yves Chaland bietet um 11 Uhr Les Racontines für Kleinkinder von 0 bis 3 Jahren mit der Geschichtenerzählerin Agnès Le Part an.

Auf Reservierung unter 05 53 97 40 55

Kostenlos

