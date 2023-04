Croisière déjeuner de Pâques Quai de la Baise Nérac Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Nérac

Croisière déjeuner de Pâques Quai de la Baise, 9 avril 2023, Nérac . Nérac ,Lot-et-Garonne , Croisière déjeuner de Pâques EUR Port de Nérac Quai de la Baise Nérac Lot-et-Garonne Quai de la Baise Port de Nérac

2023-04-09 12:30:00 – 2023-04-09 14:30:00

Quai de la Baise Port de Nérac

Nérac

Lot-et-Garonne . EUR 43 43 Croisière de 2h avec le Prince Henry : passage d’écluse, menu spécial Pâques. Croisière de 2h avec le Prince Henry : passage d’écluse, menu spécial Pâques. +33 6 95 86 63 86 Les Croisières du Prince Henry Croisières du Prince Henry

Quai de la Baise Port de Nérac Nérac

dernière mise à jour : 2023-04-05 par

Détails Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne, Nérac Autres Lieu Nérac Adresse Nérac Lot-et-Garonne Quai de la Baise Port de Nérac Ville Nérac Departement Lot-et-Garonne Tarif EUR Lieu Ville Quai de la Baise Port de Nérac Nérac

Nérac Nérac Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nerac /

Croisière déjeuner de Pâques Quai de la Baise 2023-04-09 was last modified: by Croisière déjeuner de Pâques Quai de la Baise Nérac 9 avril 2023 Lot-et-Garonne Port de Nérac Quai de la Baise Nérac Lot-et-Garonne Quai de la Baise Nérac

Nérac Lot-et-Garonne