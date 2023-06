La fête des lumières Quai de Calais, Roubaix Roubaix Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix La fête des lumières Quai de Calais, Roubaix Roubaix, 28 octobre 2023, Roubaix. La fête des lumières Samedi 28 octobre, 18h00 Quai de Calais, Roubaix Venez fêter l’avenir selon une tradition Laotienne, en profitant de nombreuses illuminations et partageant un repas sous une ambiance musicale le long du quai de Calais.

Des bateaux, fontaines et nénuphars illuminés seront installés pour l’occasion.

Les décorations de lanternes typiques Laotiennes auront au préalable été fabriquées en partenariat avec les centres sociaux.

Au programme : Animations musicales

Stands restauration typique asiatique payante

Soirée festive

Feu d’artifice (à 20h30) Cet événement est proposé par l’association de développement artistique et culturel Lao. Quai de Calais, Roubaix Quai de Calais, ROUBAIX Roubaix 59100 Nord Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-28T18:00:00+02:00 – 2023-10-28T22:00:00+02:00

