Mouvements au canal « entre sport et nature » Quai de Calais, Roubaix Roubaix Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix Mouvements au canal « entre sport et nature » Quai de Calais, Roubaix Roubaix, 2 août 2023, Roubaix. Mouvements au canal « entre sport et nature » Mercredi 2 août, 14h00 Quai de Calais, Roubaix Sur inscription Le temps d’une après-midi, l’association Parkour 59, en collaboration avec la Maison de l’Eau, de la Pêche et de la Nature, vous propose trois activités d’une heure pour vous faire découvrir la diversité de l’Union : Initiation au Parkour

Initiation au street fishing (technique de pêche moderne et dynamique)

Découverte de la faune du canal Alors enfilez vos baskets, on se retrouve très vite !

Un goûter sera offert à tous les participants.

Pour vous inscrire : 06 61 14 68 64 / kevin.tjoen@parkour59.com

Cet événement est proposé par Parkour 59 et la Maison de l’Eau, de la Pêche et de la Nature. Quai de Calais, Roubaix Quai de Calais, ROUBAIX Roubaix 59100 Nord Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06 61 14 68 64 »}, {« type »: « email », « value »: « kevin.tjoen@parkour59.com »}] [{« link »: « mailto:kevin.tjoen@parkour59.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-02T14:00:00+02:00 – 2023-08-02T17:00:00+02:00

2023-08-02T14:00:00+02:00 – 2023-08-02T17:00:00+02:00 Mouvement union Ville Renouvelée Détails Catégories d’Évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Quai de Calais, Roubaix Adresse Quai de Calais, ROUBAIX Ville Roubaix Departement Nord Age min 8 Age max 99 Lieu Ville Quai de Calais, Roubaix Roubaix

Quai de Calais, Roubaix Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/

Mouvements au canal « entre sport et nature » Quai de Calais, Roubaix Roubaix 2023-08-02 was last modified: by Mouvements au canal « entre sport et nature » Quai de Calais, Roubaix Roubaix Quai de Calais, Roubaix Roubaix 2 août 2023