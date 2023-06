Courses de pirogues Quai de Calais, Roubaix Roubaix Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix Courses de pirogues Quai de Calais, Roubaix Roubaix, 30 juillet 2023, Roubaix. Courses de pirogues Dimanche 30 juillet, 10h00 Quai de Calais, Roubaix Sur inscription L’association de développement artistique et culturel Lao vous propose une course de pirogues sur le Canal de Roubaix. Le matin vous pourrez découvrir l’entrainement des équipes venant de Paris, Belgique, Roubaix, du collectif de la Communauté des Ressortissants d’Afrique de l’Ouest… Une 10aine d’équipes pourront participer à la course (amateurs bienvenus). Pour y participer, individuellement ou en équipe (10 personnes max), inscrivez-vous avant le 30 juin auprès de Raymond Ganserlat au 06 51 16 49 50 ou par mail r.ganserlat@wanadoo.fr Au programme: 13h : parade sur l’eau, animations dansantes sur les pirogues le long du parcours de la course, course de pirogues.

17h : remise des coupes aux gagnants par les ambassadeurs du Laos en France et en Belgique.

En + : danses africaines par le CRAO, stand nature par le Relai Nature, animations musicales par l’ADACL … Restauration traditionnelle asiatique payante sur place. Cet évènement est proposé par l’association de développement artistique et culturel Lao en partenariat avec le CRAO Quai de Calais, Roubaix Quai de Calais, ROUBAIX Roubaix 59100 Nord Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06 51 16 49 50 »}, {« type »: « email », « value »: « r.ganserlat@wanadoo.fr »}] [{« link »: « mailto:r.ganserlat@wanadoo.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-30T10:00:00+02:00 – 2023-07-30T18:00:00+02:00

2023-07-30T10:00:00+02:00 – 2023-07-30T18:00:00+02:00 Eau pirogues Ville Renouvelée Détails Catégories d’Évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Quai de Calais, Roubaix Adresse Quai de Calais, ROUBAIX Ville Roubaix Departement Nord Age max 99 Lieu Ville Quai de Calais, Roubaix Roubaix

Quai de Calais, Roubaix Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/

Courses de pirogues Quai de Calais, Roubaix Roubaix 2023-07-30 was last modified: by Courses de pirogues Quai de Calais, Roubaix Roubaix Quai de Calais, Roubaix Roubaix 30 juillet 2023