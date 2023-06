À la découverte de l’Union Quai de Calais, Roubaix Roubaix Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix À la découverte de l’Union Quai de Calais, Roubaix Roubaix, 18 juillet 2023, Roubaix. À la découverte de l’Union Mardi 18 juillet, 10h00 Quai de Calais, Roubaix Sur inscription Participez à une journée découverte de l’Union autour de plusieurs temps forts : Un atelier zéro déchet avec la création d’un gel pour sportif.

Une balade sensorielle du patrimoine de l’Union.

Une balade sur le bateau La Décidée.

Une initiation au street fishing, pêche sportive mobile et dynamique. Un pique-nique zéro déchet sera offert pour le déjeuner, sur inscription.

Pour vous inscrire, envoyez vos coordonnées (nom,téléphone,mail) à csecho.belicaste@gmail.com ou au 03 20 26 04 11

Cet événement est proposé par le centre social Echo.

Détails Catégories d'Évènement: Nord, Roubaix

