Fête du canal Dimanche 25 juin, 14h00 Quai de Calais, Roubaix Entrée libre

Nouvelle édition de la fête du canal organisée par le Relais Nature du Canal de la Deûle à l’Escaut. Une fête aux airs d’antan, les joutes nautiques reviennent sur le canal et le long du chemin de halage pour le bonheur des petits et des plus grands.

Il y aura de quoi s’en mettre plein les yeux :

Au programme :

Jeux traditionnels de la Compagnie des Sacs à Dés.

Ateliers nature par le Relais Nature.

Balades fluviales à bord de la Décidée.

Float tube par la Maison de l’eau, la pêche et la nature.

Animations déjantées par le collectif de la Girafe.

Et d’autres animations à découvrir !

Cet évènement est proposé par le relais nature et la maison de l’eau, la pêche et la nature.

Quai de Calais, Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France

2023-06-25T14:00:00+02:00 – 2023-06-25T18:00:00+02:00

Fête canal

Maison de l’eau, de la pêche et de la nature