TRAIL URBAIN 7 D’HONNEUR Quai d’Alsace Château-Gontier-sur-Mayenne, 1 avril 2024 09:00, Château-Gontier-sur-Mayenne.

Château-Gontier-sur-Mayenne,Mayenne

Arpentez la ville de Château-Gontier et ses petits recoins, à la découverte des monuments et sites incontournables, c’est l’objectif du Trail Urbain !.

2024-04-01 fin : 2024-04-01 . EUR.

Quai d’Alsace

Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire



Stroll through the city of Château-Gontier and its little corners, discovering monuments and sites not to be missed, this is the objective of the Urban Trail!

Pasear por la ciudad de Château-Gontier y sus pequeños rincones, descubrir monumentos y lugares ineludibles, ¡ese es el objetivo del Sendero Urbano!

Erkunden Sie die Stadt Château-Gontier und ihre kleinen Ecken, entdecken Sie die Denkmäler und Sehenswürdigkeiten, die Sie nicht verpassen dürfen – das ist das Ziel des Trail Urbain!

Mise à jour le 2023-12-06 par eSPRIT Pays de la Loire