CROISIÈRE DÉJEUNER DAON Quai d’Alsace Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne Catégories d’Évènement: Château-Gontier-sur-Mayenne

Mayenne CROISIÈRE DÉJEUNER DAON Quai d’Alsace Château-Gontier-sur-Mayenne, 10 juin 2023, Château-Gontier-sur-Mayenne. Château-Gontier-sur-Mayenne,Mayenne Le Duc des Chauvières vous accueille pour une croisière déjeuner !.

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-10 16:30:00. EUR.

Quai d’Alsace

Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire



Le Duc des Chauvières welcomes you for a lunch cruise! El Duc des Chauvières le da la bienvenida para un almuerzo en crucero Der Duc des Chauvières empfängt Sie zu einer Mittagsfahrt! Mise à jour le 2023-06-02 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Château-Gontier-sur-Mayenne, Mayenne Autres Lieu Quai d'Alsace Adresse Quai d'Alsace Ville Château-Gontier-sur-Mayenne Departement Mayenne Lieu Ville Quai d'Alsace Château-Gontier-sur-Mayenne

Quai d'Alsace Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateau-gontier-sur-mayenne/

CROISIÈRE DÉJEUNER DAON Quai d’Alsace Château-Gontier-sur-Mayenne 2023-06-10 was last modified: by CROISIÈRE DÉJEUNER DAON Quai d’Alsace Château-Gontier-sur-Mayenne Quai d'Alsace Château-Gontier-sur-Mayenne 10 juin 2023