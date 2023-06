CROISIÈRE-DÉJEUNER CHENILLÉ-CHANGÉ Quai d’Alsace Château-Gontier-sur-Mayenne, 5 juin 2023, Château-Gontier-sur-Mayenne.

Château-Gontier-sur-Mayenne,Mayenne

Participez à la croisière déjeuner Chenillé-Changé avec le bâteau le Duc des Chauvières, à Château-Gontier !.

2023-06-05 à ; fin : 2023-06-05 16:30:00. EUR.

Quai d’Alsace

Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire



Take part in the Chenillé-Changé lunch cruise with the Duc des Chauvières boat, in Château-Gontier!

Participe en el almuerzo crucero Chenillé-Changé con el barco Duc des Chauvières, en Château-Gontier

Nehmen Sie an der Chenillé-Changé-Mittagskreuzfahrt mit dem Schiff « Le Duc des Chauvières » in Château-Gontier teil!

