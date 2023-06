Journée portes ouvertes sur le port de Sète Quai d’Alger Sète Sète Catégories d’Évènement: Hérault

Sète Journée portes ouvertes sur le port de Sète Quai d’Alger Sète, 17 septembre 2023, Sète. Journée portes ouvertes sur le port de Sète Dimanche 17 septembre, 10h00 Quai d’Alger Gratuit. Entrée libre. Nombre de places limité à la capacité du bus pour les visites du port. Un départ toutes les heures. Dernier départ à 17h. Pour les Journées européennes du patrimoine, le port de Sète vous ouvre ses portes :

– Des visites commentées du port de commerce de Sète, départ en bus de la gare du Maroc – quai d’Alger. (départ chaque heure à partir de 10h – coupure à 12h, reprise à 14h – dernier départ à 17h)

– Exposition de navires du port – quai d’Alger (de 10h à 17h)

– Visite de l’exposition de peintures de l’artiste Mer Cross au sein de la gare du Maroc – quai d’Alger (de 10h à 17h) L’ensemble des animations proposées sont gratuites. Quai d’Alger Quai d’Alger, 34200 Sète Sète 34200 Hérault Occitanie À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le port de Sète vous propose, à partir du quai d’Alger, la visite de son port de commerce commentée par les professionnels de la communauté portuaire sétoise. Parkings extérieurs recommendés, visite commentée en bus gratuite. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

