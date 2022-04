Quai Cyrano fête Pâques ! Bergerac Bergerac Catégories d’évènement: Bergerac

Dordogne

Quai Cyrano fête Pâques ! Bergerac, 16 avril 2022, Bergerac. Quai Cyrano fête Pâques ! Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac

2022-04-16 19:30:00 – 2022-04-16 Quai Cyrano 1 Rue des Récollets

Bergerac Dordogne Bergerac Dordogne 2.5 2.5 EUR Une soirée gourmande vous attend au Quai Cyrano avec l’équipe du bar à vins, le chef Vincent et Marie, créatrice de chocolats Yamanka. Au menu :

Buffet accompagné de Marie (chocolats) de Vincent (chef) & de Loup (sommelier)

Dégustation de chocolats & de desserts avec accords mets et vins.



Marie Grasseau

Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac

