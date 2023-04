Visite de la Rade de Toulon – Les Bateliers de la Rade Quai Cronstadt, 1 janvier 2023, Toulon.

Embarquez pour une visite commentée de la rade de Toulon, la plus belle rade d’Europe, vous découvrirez une grande partie des bâtiments de la Marine Nationale..

2023-01-01 à ; fin : 2023-12-31 . EUR.

Quai Cronstadt

Toulon 83000 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



The boatmen offer a commented visit of the harbour : Military boats, fortifications, mussel parks tell the maritime history of Toulon.

Embárquese en una visita guiada por el puerto de Toulon, el más bello de Europa, donde descubrirá un gran número de edificios de la Marina francesa.

Begeben Sie sich auf eine kommentierte Besichtigung der Reede von Toulon, der schönsten Reede Europas. Sie werden einen Großteil der Gebäude der französischen Marine entdecken.

Mise à jour le 2023-04-05 par Office de Tourisme Provence Méditerranée