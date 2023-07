EXPOSITION DE LA MAISON DE L’AFRIQUE AVEC IBRAHIM MAIGA QUAI CLEMENCEAU Palavas-les-Flots, 29 juin 2023, Palavas-les-Flots.

Palavas-les-Flots,Hérault

Du Jeudi 29 juin au Mercredi 5 juillet : Exposition de la Maison de l’Afrique avec Ibrahim Maiga – Sculpture figuratives et contemporaines -Galerie Courbet – Entrée libre – Infos : 06 82 90 44 10 ou claudine.ch@wanadoo.fr.

2023-06-29 fin : 2023-07-05 . .

QUAI CLEMENCEAU

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie



Thursday, June 29 to Wednesday, July 5: Maison de l?Afrique exhibition with Ibrahim Maiga – Figurative and contemporary sculpture -Galerie Courbet – Free admission – Info: 06 82 90 44 10 or claudine.ch@wanadoo.fr

Del jueves 29 de junio al miércoles 5 de julio: exposición Maison de l’Afrique con Ibrahim Maiga – Escultura figurativa y contemporánea -Galerie Courbet – Entrada gratuita – Información: 06 82 90 44 10 o claudine.ch@wanadoo.fr

Donnerstag, 29. Juni bis Mittwoch, 5. Juli: Ausstellung des Maison de l’Afrique mit Ibrahim Maiga – Figurative und zeitgenössische Skulpturen -Galerie Courbet – Freier Eintritt – Infos: 06 82 90 44 10 oder claudine.ch@wanadoo.fr

