Au Festival de Loire, mangeons Loiret ! Dimanche 24 septembre, 10h00 Quai Chatêlet

Seize agriculteurs loirétains s’installeront, de 10 heures à 19 heures, dimanche 24 septembre, sur le pont George V, à Orléans, pour un grand marché des producteurs locaux, placé sous l’égide du Département.

Sur le stand du Loiret installé sur le pont, venez goûter les recettes lauréates de l’édition printemps du Menu Signature Loiret : truite façon gravlax, pour l’entrée, et, pour le dessert, pithiviers fondant et fraises fraîches. Et on vous expliquera toutes les ficelles pour les reproduire chez vous en attendant le Menu Signature Loiret édition automne dont la grande finale aura lieu samedi 25 novembre pendant le Salon de la gastronomie, à Co’Met, à Orléans !

Il y aura de quoi vous régaler, c’est sûr, alors venez nombreux !

Quai Chatêlet Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-24T10:00:00+02:00 – 2023-09-24T19:00:00+02:00

Marché producteurs locaux Menu signature Loiret

