7 vins, 7 lieux insolites aux Greniers de César Quai Charles Guinot Amboise, 4 août 2023, Amboise.

Amboise,Indre-et-Loire

Percés dans la falaise calcaire à quelques encablures du château royal d’Amboise, les Greniers de César n’ont toujours pas dévoilé tous leurs secrets. Découvrez ce très insolite site troglodytique et son histoire mouvementée, avant de profiter d’une expérience gourmande insolite..

Vendredi 2023-08-04 19:30:00 fin : 2023-08-04 . 25 EUR.

Quai Charles Guinot

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Bored into the limestone cliffs just a stone’s throw from the royal château of Amboise, Les Greniers de César have yet to reveal all their secrets. Discover this unusual troglodyte site and its eventful history, before enjoying an unusual gourmet experience.

Los Greniers de César, excavados en los acantilados calcáreos a dos pasos del Castillo Real de Amboise, aún no han desvelado todos sus secretos. Descubra este insólito lugar troglodita y su agitada historia, antes de disfrutar de una experiencia gastronómica fuera de lo común.

Die Greniers de César, die nur wenige Schritte vom Königsschloss Amboise entfernt in die Kalksteinfelsen gebohrt wurden, haben noch immer nicht alle ihre Geheimnisse enthüllt. Entdecken Sie diesen ungewöhnlichen Höhlenort und seine bewegte Geschichte, bevor Sie ein ungewöhnliches Gourmet-Erlebnis genießen.

