Brocante du Port et du Canal Quai Charcot, 16 juillet 2023, Ouistreham.

Ouistreham,Calvados

Venez dénicher des trouvailles à la brocante organisée par l’association du jumelage avec Angmering..

2023-07-16 à ; fin : 2023-07-16 . .

Quai Charcot

Ouistreham 14150 Calvados Normandie



Come and find some finds at the flea market organised by the twinning association with Angmering.

Ven a buscar gangas al mercadillo de segunda mano organizado por la asociación de hermanamiento de Angmering.

Stöbern Sie nach Fundstücken auf dem Trödelmarkt, der vom Verein für Städtepartnerschaften mit Angmering organisiert wird.

Mise à jour le 2023-05-25 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité