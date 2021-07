QUAI CALOR Le Millénaire, 6 août 2021-6 août 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 6 au 8 août 2021 :

vendredi, samedi, dimanche de 15h à 23h59

gratuit

Après un premier opus en 2020, les deux collectifs artistiques multidisciplinaires parisiens P2Z-Parizinzin et La Meute s’associent avec le Barboteur pour une nouvelle édition de Quai Calor les 6, 7 et 8 août 2021.

Fort de l’expérience de l’année passée, la programmation met l’accent sur les musiques actuelles avec des Dj Set et des concerts live aux sonorités solaires. Puisant dans l’immense réservoir de la scène francilienne, Quai Calor met en lumière des artistes et des collectifs qui donnent à la fête toutes ses lettres de noblesse. Toute une série d’animations et d’activités viendront ponctuer ces trois jours de festival (ateliers, friperie, blind test) pour faire de cet événement un grand moment de partage.

Programmation à venir !

_____________________

INFOS PRATIQUES

20 Quai du Lot, 75019 Paris

Ⓜ️ Métro 7 – Porte de la Villette

Tram 3b – Canal St-Denis

Entrée libre et gratuite

Événements -> Festival / Cycle

Le Millénaire 20 quai du Lot Paris 75019

7 : Porte de la Villette (397m) 7 : Corentin Cariou (547m) Tram 3b – Canal St-Denis



Contact :Canal Barboteur contact@le-barboteur.com https://canal-barboteur.com/ https://www.facebook.com/canalbarboteur

Événements -> Festival / Cycle Musique

Date complète :

2021-08-06T15:00:00+02:00_2021-08-06T23:59:00+02:00;2021-08-07T15:00:00+02:00_2021-08-07T23:59:00+02:00;2021-08-08T15:00:00+02:00_2021-08-08T23:59:00+02:00

Canal Barboteur