Quai des Artistes Quai Calendal Cassis, 2 juillet 2023, Cassis.

Cassis,Bouches-du-Rhône

Découvrez, l’Art dans la rue, tous les soirs en flânant le long du quai Calendal. Peintres, photographes, portraitistes, caricaturistes, dessinateurs exposent et font connaître leurs créations tout au long de l’été..

2023-07-02 à 18:00:00 ; fin : 2023-09-25 00:00:00. .

Quai Calendal

Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Discover, Art in the street, every evening while strolling along the Calendal quay. Painters, photographers, portraitists, caricaturists, cartoonists, drawers expose and make known their creations throughout the summer.

Descubre, el arte en la calle, cada noche mientras paseas por el muelle del Calendal. Pintores, fotógrafos, retratistas, caricaturistas, dibujantes, expondrán y darán a conocer sus creaciones a lo largo del verano.

Entdecken Sie, Kunst auf der Straße, jeden Abend beim Bummel über den Calendal-Kai. Maler, Fotografen, Porträtisten, Karikaturisten, Cartoonisten, Zeichner stellen den ganzen Sommer über ihre Werke aus und machen sie bekannt.

Mise à jour le 2023-06-23 par Office de Tourisme de Cassis