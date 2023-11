MAPPING DE NOEL Quai Brescon Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues MAPPING DE NOEL Quai Brescon Martigues, 16 décembre 2023, Martigues. MAPPING DE NOEL 16 et 17 décembre Quai Brescon GRATUIT MAPPING DE NOEL Samedi 16 et dimanche 17 décembre de 18h30 à 22h sur le Quai Brescon Diffusion d’images en non stop Toute la programmation des FETES SONT LA à retrouver « à la une » de MARTIGUES BOUGE Quai Brescon 1 quai brescon Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04.42.44.34.66 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T18:30:00+01:00 – 2023-12-16T22:00:00+01:00

2023-12-17T18:30:00+01:00 – 2023-12-17T22:00:00+01:00 mapping image Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu Quai Brescon Adresse 1 quai brescon Ville Martigues Departement Bouches-du-Rhône Age min 1 Age max 99 Lieu Ville Quai Brescon Martigues latitude longitude 43.405591;5.056284

Quai Brescon Martigues Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martigues/