Quai Bondy (Garage / Post-punk) Lyon “Là où les lamentations sauvages viennent s’échouer au rythme des guitares saturées. Alliant post-punk et garage-rock, le trio lyonnais vous embarque entre violence et naïveté désinvolte pour un périple inconscient.” [https://www.facebook.com/quaibondyband](https://www.facebook.com/quaibondyband) [https://www.instagram.com/quaibondyband/](https://www.instagram.com/quaibondyband/) PAF + adhésion Leda Atomica Musique, 63 Rue St Pierre, 13005 Marseille [https://www.facebook.com/Leda-Atomica-Musique-488155774554372/](https://www.facebook.com/Leda-Atomica-Musique-488155774554372/) [https://www.ledaatomicamusique.com/](https://www.ledaatomicamusique.com/) Contact : [ledaatomicamusique@gmail.com](mailto:ledaatomicamusique@gmail.com) ♫Garage / Post-punk♫ Leda Atomica Musique 63 Rue St Pierre, 13005 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

