JOUEZ SUR UN VOILIER Quai Bonamour Capbreton, 12 juillet 2023, Capbreton.

Capbreton,Landes

L’association « Les Voiles S’en Mêlent » et la ludothèque de Capbreton vous proposent des séances de jeux autour de l’océan et de sa préservation à bord des voiliers..

2023-07-12 fin : 2023-07-12 16:15:00. EUR.

Quai Bonamour

Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine



The « Les Voiles S’en Mêlent » association and the Capbreton toy library are offering game sessions on the ocean and its preservation aboard sailing boats.

La asociación « Les Voiles S’en Mêlent » y la ludoteca de Capbreton organizan una serie de juegos sobre el océano y su preservación a bordo de veleros.

Der Verein « Les Voiles S’en Mêlent » und die Ludothek von Capbreton bieten Ihnen an Bord von Segelschiffen Spielstunden rund um den Ozean und seine Erhaltung an.

Mise à jour le 2023-06-22 par OTI LAS