TERRE MARINE Quai Beaupré Centre-Port Agde, 30 juin 2023, Agde.

Agde,Hérault

Sortie nature sur un catamaran électrique pour découvrir, observer les dauphins au large du Cap d’ Agde mais aussi la faune marine de l’étang de Thau ou faire une sortie culturelle sur le passé maritime d’Agde en remontant le fleuve de l’Hérault..

Mercredi à ; fin : . EUR.

Quai Beaupré

Centre-Port

Agde 34300 Hérault Occitanie



Nature outing on an electric catamaran to discover and observe the dolphins off Cap d’Agde and the marine fauna of the Etang de Thau, or take a cultural trip up the Hérault river to learn about Agde’s maritime past.

Salida natural en catamarán eléctrico para descubrir y observar los delfines frente al Cap d’Agde y la fauna marina del Etang de Thau, o realizar una excursión cultural por el río Hérault para conocer el pasado marítimo de Agde.

Ein Ausflug in die Natur auf einem elektrischen Katamaran, um Delfine vor Cap d’ Agde zu beobachten, aber auch die Meeresfauna des Étang de Thau oder einen kulturellen Ausflug über die maritime Vergangenheit von Agde zu machen, indem Sie den Fluss Hérault hinauffahren.

Mise à jour le 2023-06-27 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE