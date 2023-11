GdL23 – CONFÉRENCE – De la mer à la terre, vie des gens de mer en ville et sur les quais… Une histoire du quotidien à Port en Bessin à la fin du XIXème siècle Quai Baron Gérard Port-en-Bessin-Huppain, 11 novembre 2023, Port-en-Bessin-Huppain.

Port-en-Bessin-Huppain,Calvados

Dans le cadre du Goût du Large, Marie-Pierre LABONNE, docteure en histoire contemporaine, propose une conférence sur le quotidien des gens de mer à terre au XIXème siècle à Port en Bessin :

Souvent, on parle du marin à la pêche, celui qui navigue au loin, celui dont on sait peu de chose, celui qui revient livrer son poisson, et toucher sa part pour repartir bien vite vers le large retrouver son ouvrage.

Si le bord des grandes barques chalutières représente l’essentiel de la vie des gens de mer, il existe dans les silences de l’histoire, un pan de vie à terre ne laissant

peut-être que peu de trace du quotidien de ces hommes et de ces femmes des bourgs côtiers.

Qu’en est-il donc de ces jours passés dans les ruelles, le long des quais, au fond du bourg ou assis au café ? Qu’en est-il aussi, des jours communs, des temps de peines ou des heures de fêtes ? Qu’en est-il tout simplement du quotidien des gens de mer à terre dans la ville-port qu’est devenue Port-en-Bessin à la fin du XIX e siècle ?.

2023-11-11 09:45:00 fin : 2023-11-11 10:45:00. .

Quai Baron Gérard Salle des fêtes

Port-en-Bessin-Huppain 14520 Calvados Normandie



As part of the « Goût du Large » program, Marie-Pierre LABONNE, PhD in contemporary history, presents a lecture on the daily life of seafarers ashore in 19th-century Port en Bessin:

We often talk about the fishing sailor, the one who sails off into the distance, the one about whom little is known, the one who returns to deliver his fish, collects his share and quickly heads back out to sea to find his work.

If the life of the people of the sea is essentially lived aboard the big trawlers, there is a part of life ashore that leaves little trace of the daily life of the people of the sea

little trace of the daily lives of these men and women from the coastal villages.

What about those days spent in the lanes, along the quays, at the back of the village or sitting in a café? What about the common days, the times of sorrow or the hours of celebration? What, quite simply, was the daily life of seafarers ashore in the port-town that Port-en-Bessin became at the end of the 19th century?

En el marco del programa Sabores de alta mar, Marie-Pierre LABONNE, doctora en historia contemporánea, ofrecerá una conferencia sobre la vida cotidiana de los marinos en tierra, en el Port en Bessin del siglo XIX:

Hablamos a menudo del pescador, del que zarpa a lo lejos, del que se sabe poco, del que regresa para entregar su pescado y cobrar su parte, para volver a hacerse a la mar en busca de su trabajo.

Si la vida de la gente del mar se vive esencialmente a bordo de las grandes gabarras de arrastre, hay una parte de vida en tierra en los silencios de la historia que deja poco rastro de la vida cotidiana de la gente del mar

poco rastro de la vida cotidiana de estos hombres y mujeres de los pueblos costeros.

¿Qué hay de los días pasados en las callejuelas, a lo largo de los muelles, en el fondo del pueblo o sentados en un café? ¿Qué hay de los días comunes, los momentos de tristeza o las horas de fiesta? ¿Cuál era, sencillamente, la vida cotidiana de los marinos en tierra, en la ciudad portuaria en que se convirtió Port-en-Bessin a finales del siglo XIX?

Im Rahmen des « Goût du Large » hält Marie-Pierre LABONNE, Doktorin der Zeitgeschichte, einen Vortrag über den Alltag der Seeleute an Land im 19. Jahrhundert in Port en Bessin:

Oft spricht man vom Fischer, der weit hinausfährt, von dem man wenig weiß, der zurückkommt, um seinen Fisch abzuliefern und seinen Anteil zu kassieren, um dann schnell wieder aufs Meer hinauszufahren, um sein Werk zu finden.

Auch wenn das Leben der Seeleute im Wesentlichen an Bord der großen Schleppnetzboote stattfindet, gibt es in der Stille der Geschichte auch einen Teil des Lebens an Land, der nur wenig von der Geschichte übrig lässt

vielleicht gibt es nur wenige Spuren des Alltags dieser Männer und Frauen in den Küstenstädten.

Was ist mit den Tagen, die in den Gassen, an den Kais, im Dorf oder im Café verbracht wurden? Was ist mit den gemeinsamen Tagen, den Zeiten des Kummers oder den Stunden der Feste? Was ist mit dem Alltag der Seeleute an Land in der Hafenstadt Port-en-Bessin am Ende des 19

Mise à jour le 2023-11-02 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité