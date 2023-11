GdL23 – CONFÉRENCE – La coquille dans tous ses états Quai Baron Gérard Port-en-Bessin-Huppain, 11 novembre 2023, Port-en-Bessin-Huppain.

Port-en-Bessin-Huppain,Calvados

Dans le cadre du Goût du Large, Dominique LAMORT de Normandie Fraicheur Mer anime une conférence sur la coquille Saint Jacques.

La coquille Saint-Jacques, Pecten Maximus, est l’espèce phare des pêcheries normandes. Elle est exploitée par près de 300 navires de pêche professionnelle normands dans toute la Manche Est, mais la baie de Seine en constitue le coeur du gisement. Mais avant d’arriver dans nos assiettes, comment vit-elle, comment se reproduit-elle, comment et sous quelles conditions est-elle exploitée, comment procède-t-on à l’évaluation des stocks ? Ce sont toutes ces questions

auxquelles Dominique LAMORT propose de nous éclairer !.

2023-11-11 14:00:00 fin : 2023-11-11 14:45:00. .

Quai Baron Gérard Salle des fêtes

Port-en-Bessin-Huppain 14520 Calvados Normandie



Dominique LAMORT from Normandie Fraicheur Mer gives a talk on scallops as part of the Goût du Large event.

The scallop, Pecten Maximus, is the flagship species of Normandy’s fisheries. It is harvested by some 300 professional fishing vessels throughout the Eastern Channel, but the Bay of Seine is the heart of the catch. But before it reaches our plates, how does it live, how does it reproduce, how and under what conditions is it exploited, and how are stocks assessed? These are the questions

to which Dominique LAMORT proposes to shed some light!

Dominique Lamort, de Normandie Fraicheur Mer, dará una charla sobre la vieira en el marco del evento Goût du Large.

La vieira, Pecten Maximus, es la especie emblemática de la pesca normanda. La capturan casi 300 buques pesqueros profesionales de Normandía en toda la Mancha Oriental, pero la bahía del Sena es el corazón de las capturas. Pero antes de llegar a nuestros platos, ¿cómo vive, cómo se reproduce, cómo y en qué condiciones se explota y cómo se evalúan las poblaciones? Estas son las preguntas

que Dominique Lamort nos aclarará

Im Rahmen des « Goût du Large » hält Dominique LAMORT von Normandie Fraicheur Mer einen Vortrag über die Jakobsmuschel.

Die Jakobsmuschel, Pecten Maximus, ist die wichtigste Fischart der normannischen Fischerei. Sie wird von fast 300 normannischen Berufsfischereifahrzeugen im gesamten östlichen Ärmelkanal gefischt, wobei die Bucht von Seine das Herzstück des Vorkommens bildet. Doch bevor er auf unseren Tellern landet, wie lebt er, wie vermehrt er sich, wie und unter welchen Bedingungen wird er ausgebeutet, wie werden die Bestände bewertet? Dies sind alles Fragen, die

auf die uns Dominique LAMORT aufmerksam machen möchte!

Mise à jour le 2023-11-02 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité