Descente au flambeau dans le centre ville Quai Baluze Tulle, 16 décembre 2023, Tulle.

Tulle,Corrèze

Le Kayak club tulliste vous propose un spectacle lumineux sur la Corrèze en centre ville , les kayakistes descendront la rivière avec des torches enflammées ! Départ Quai Baluze arrivée Place Martial Brigouleix -.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . .

Quai Baluze

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The Kayak Club Tulliste will be putting on a light show on the Corrèze in the town center, with kayakers carrying flaming torches down the river! Departure Quai Baluze, arrival Place Martial Brigouleix –

El Tull Kayak Club ofrecerá un espectáculo de luces en el Corrèze, en el centro de la ciudad, con kayakistas que llevarán antorchas encendidas por el río Salida del muelle Baluze, llegada a la plaza Martial Brigouleix

Der Kajakclub Tulliste bietet Ihnen eine Lichtshow auf dem Fluss Corrèze im Stadtzentrum an. Die Kajakfahrer werden mit brennenden Fackeln den Fluss hinunterfahren! Abfahrt: Quai Baluze, Ankunft: Place Martial Brigouleix

Mise à jour le 2023-11-09 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze