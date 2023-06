Le Livrodrome Quai Baluze Tulle, 4 juillet 2023, Tulle.

Le Livrodrome, c’est un parc d’attractions littéraires, itinérant et gratuit, prioritairement dédié aux adolescents de 11 à 18 ans, qui s’installe pour la première fois et pour sa 5ème étape, à Tulle. Ce sont 20 invités et plus de 15 attractions littéraires, ludiques, inédites, participatives et multimédia à découvrir en continu de 9h à 18h : BD en réalité virtuelle, Boîte à tatouage manga, Cabine

d’ordonnance littéraire, Grande roue des mots, Bibliothèque suspendue, Radio live, Mur de graff, Livre sonore géant, et plein d’autres attractions encore… Des ateliers créatifs ! Parmi ces attractions, 4 sont dédiées à des ateliers d’écriture, d’illustration, de

graff et de découverte des métiers du livre. Ils seront animés par les auteurs, illustrateurs, professionnels et artisans du livre invités. La participation à ces ateliers se fera sur pré-inscription à partir de juin 2023. Ouverts à t.

The Livrodrome is a free, itinerant literary amusement park dedicated primarily to teenagers aged 11 to 18, which is setting up for the first time and for its 5th stage, in Tulle. There will be 20 guests and over 15 literary, fun, original, participatory and multimedia attractions to discover non-stop from 9am to 6pm: virtual reality comics, Manga tattoo box, Literary prescription booth, Ferris wheel, etc

cabin, Word Wheel, Hanging Library, Live Radio, Graffiti Wall, Giant Audiobook, and many other attractions? Creative workshops! Among these attractions, 4 are dedicated to workshops in writing, illustration, graffiti

graffiti and book-related professions. These will be led by guest authors, illustrators, book professionals and artisans. Participation in these workshops will be by pre-registration from June 2023. Open to all

El Livrodrome es un parque temático literario itinerante y gratuito, dirigido principalmente a adolescentes de 11 a 18 años, que llega por 5ª vez a Tulle. Habrá 20 invitados y más de 15 atracciones literarias, lúdicas, originales, participativas y multimedia para descubrir ininterrumpidamente de 9:00 a 18:00 horas: cómics en realidad virtual, caja de tatuajes Manga, cabina de prescripción literaria, noria, etc

cabina de prescripción literaria, noria de la palabra, biblioteca colgante, radio en directo, muro de graffiti, audiolibro gigante, y muchas atracciones más.. ¡Talleres creativos! Entre estas atracciones, 4 están dedicadas a talleres de escritura, ilustración, graffiti

graffiti y oficios relacionados con el libro. Estarán dirigidos por autores, ilustradores, profesionales del libro y artesanos invitados. La participación en estos talleres será por preinscripción a partir de junio de 2023. Abierto a todos

Das Livrodrome ist ein kostenloser, fahrender literarischer Vergnügungspark für Jugendliche zwischen 11 und 18 Jahren, der sich zum ersten Mal und für seine 5. 20 Gäste und mehr als 15 literarische, spielerische, neuartige, partizipative und multimediale Attraktionen sind von 9 bis 18 Uhr durchgehend zu entdecken: Comics in virtueller Realität, Manga-Tattoo-Kasten, Kabine

literarisches Rezept, Riesenrad der Wörter, Hängende Bibliothek, Live-Radio, Graffiti-Wand, Riesiges Hörbuch und viele weitere Attraktionen? Kreative Workshops! Vier dieser Attraktionen sind Schreib-, Illustrations- und Kreativ-Workshops gewidmet

graffiti und der Entdeckung von Buchberufen gewidmet. Die Workshops werden von eingeladenen Autoren, Illustratoren, Fachleuten und Handwerkern aus der Buchbranche geleitet. Die Teilnahme an diesen Workshops ist ab Juni 2023 nach Voranmeldung möglich. Offen für alle

