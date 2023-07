Le Livrodrome Quai Baluze Tulle, 4 juillet 2023, Tulle.

Le Livrodrome Mardi 4 juillet, 09h00 Quai Baluze Entrée libre (pré-inscriptions pour les ateliers uniquement)

Le Livrodrome, lauréat du Prix Sofia-Lire-Télérama du festival littéraire 2023, c’est un parc d’attractions littéraires itinérant, unique en France, qui s’installera à Tulle, le 4 juillet prochain, sur le Quai Baluze.

AU PROGRAMME :

17 attractions littéraires, insolites, ludiques et multimédia.

En continu de 9h à 18h : tatouages manga, ordonnances littéraires, grande roue des mots, radio live, bibliothèque suspendue, graff, livres géants, livre sonore immersif, salon numérique, lectures perchées, burger quiz, caviardage express, battle d’impro… et bien d’autres attractions encore construites avec les acteurs du territoire.

En clôture, à 20h, direction les jardins du cloître pour un spectacle théâtral et musical des élèves du conservatoire de Tulle, d’après le texte de Thomas Scotto, Dans un brouillard de poche, dans une mise en scène de Sandrine Guillou (entrée libre).

Direction vocale : Béatrice Bonnevie

ILS SERONT PRÉSENTS !

Franck Bouysse (Ma lumière), Lilian Coquillaud (Battue), Anne-Lise Boutin (C’est quoi mon genre ?), Aurélien Morinière (Visages – Ceux que nous sommes 1 & 2), Troubs (Walden ou la vie dans les bois & Les Oiseaux), Jolan Bertrand (Là où règnent les baleines), Hervé Giraud (Sables Noirs), Mélody Gornet (Apitoxine), Sêma Lao (graffeuse), Julie Knaebel (plasticienne), Clara Audureau (graphiste), Fabienne Yvert (artiste-autrice), Fabrice Garcia-Carpintero (Le Labo des Histoires), Utopique Éditions, la Médiathèque Eric Rohmer de Tulle, Radio Bram FM, la Cie Homo Sapiens, la Cie L’Âne à ailes, Les ‘Ti Sages d’Arbres, Air de Jeux, Trésor ludique, Thomas Chaput (La Cour des Arts), le Conservatoire de Tulle…

DES ATELIERS CRÉATIFS !

Parmi ces attractions, plusieurs espaces seront dédiés à des ateliers d’écriture, d’illustration, de graff et de découverte des métiers du livre. Pour découvrir le programme des ateliers à Tulle, rendez-vous sur notre site internet : https://livrodrome.com/

DES CHÈQUES LIRE À GAGNER !

Des Chèques Lire seront à gagner lors de cette journée exceptionnelle. Ils pourront être dépensés directement dans l’espace librairie du Livrodrome, tenu par les librairies Chantepages et Préférences.

2023-07-04T09:00:00+02:00 – 2023-07-04T18:00:00+02:00

