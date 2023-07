Fiest’A Marseillan : Balaïo • Justine Blue Quai Antonin Gros, Marseillan Marseillan, 23 juillet 2023, Marseillan.

Fiest’A Marseillan : Balaïo • Justine Blue Dimanche 23 juillet, 20h30 Quai Antonin Gros, Marseillan Entrée libre dans la limite des places disponibles

Samba, choro, forro : ce quartet franco-brésilien fait feu de tout bois lorsqu’il s’agit de célébrer la richesse musicale du Nordeste brésilien. Musiciens chevronnés partageant leur temps entre diverses formations de musiques folkloriques ou de jazz, Pierre Bernon (guitare), Carollina Ribeiro (chant), Roberto Bandeira de Melo (percussions) et Heykel Bouden (mandoline, violon) s’emploient à faire revivre par-delà l’Atlantique la douce fièvre des bals forro et des rodas de samba. Ces musiques-là se jouent exactement comme elles se dansent : sourire aux lèvres en toute circonstance.

Après avoir fait ses armes avec Just in Blues, formation versée dans une certaine orthodoxie blues rock, Justine Blue affine le propos et dévoile une personnalité musicale d’une éclatante singularité. Portées par un groupe époustouflant de sobriété et de précision, ses compositions se lovent au creux d’un rythm’n blues racé, sensuel et élégant, dont les accents soul et pop font un parfait écrin à sa superbe voix. Une voix sans filtre – comme elle le revendique sur un de ses titres les plus groovy – et sans affèterie, qui laisse toute la place à une émotion d’une évidente justesse. Top classe.

