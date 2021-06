Quai 54 World streetBall championship Jardins du Trocadéro, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 17 au 18 juillet 2021 :

samedi, dimanche de 10h à 22h

payant

Les 17 et 18 juillet 2021, le nouveau site de Paris Plages du Trocadéro accueille la nouvelle édition de Quai 54, l’unique compétition internationale de basket de rue. Au programme : des équipes venues des quatre coins du monde, professionnels, amateurs et joueurs NBA.

Considéré comme le rendez-vous incontournable du basket-ball et de la culture urbaine à Paris, liant compétition sportive de haut niveau et concerts hip hop, Quai 54 vous donne rendez-vous pour sa nouvelle édition les samedi 17 et dimanche 18 juillet 2021 dans les jardins du Trocadéro pour deux jours exceptionnels.

Preuve de son succès, cet unique tournoi international de streetball au monde s’est affirmé à travers les dernières éditions comme un évènement majeur pour tous les “ballers”

Les 17 et 18 juillet prochain, les spectateurs assisteront à un spectacle où se mêleront 16 équipes venues des quatre coins du monde. Professionnels, amateurs et joueurs NBA se livreront à une série de matchs à élimination directe remettant en jeu le titre de l’équipe Yard-La Relève, toujours champions en titre suite à l’interruption de la finale de la dernière édition qui les opposait à leur rival favori, l’équipe La Fusion.

Des live surprises d’artistes phares de la scène hip hop française et internationale sont aussi annoncés.

Jardins du Trocadéro place du Trocadéro-et-du-11-Novembre Paris 75016

6, 9 : Trocadéro (194m) 6 : Passy (452m)



Contact :quai 54 https://quai54.com/

Date complète :

