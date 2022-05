Quai 21 : LMA Hip Hop et Dj Set

2022-06-26 17:00:00 – 2022-06-26 22:00:00 Au coeur de Montignac – Lascaux, l’étage du restaurant bar terrasse Quai 21 devient un Boudoir à événements et spiritueux. Pour des moments de partage et de bon vivre, cet endroit est dédié à de chatoyantes et chamarrées soirées. Se déroule ce dimanche un super concert Hip Hop à l’apéro.

Avec avant et après un mix Hip Hop / Urban Jazz par “Ortz.

En terrasse, ou au boudoir , n’hésitez pas à réserver vos couverts. dernière mise à jour : 2022-05-04 par

