Quai 21 : Lewis Alan K – live folk country

2022-08-23 18:30:00 – 2022-08-23 22:30:00

Au coeur de Montignac – Lascaux, l’étage du restaurant bar terrasse Quai 21 devient un Boudoir à événements et spiritueux. Pour des moments de partage et de bon vivre, cet endroit est dédié à de chatoyantes et chamarrées soirées.

On accueille sur le bitume ou au boudoir, le groupe Lewis Alan K .

Accompagné en amont et/ou en aval d’un dj set ou d’une surprise du Chef.

N’hésitez pas à réservez!

Lewis Alan K : Chant/Guitare

Elie Coquard : Harmonicas/cœurs

Jordan Graumer : Basse

