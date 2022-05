Quai 21 : Djam de la Rose des vents, 13 mai 2022, .

Quai 21 : Djam de la Rose des vents

2022-05-13 20:00:00 – 2022-05-13 23:30:00

Au coeur de Montignac – Lascaux, l’étage du restaurant bar terrasse Quai 21 devient un Boudoir à événements et spiritueux. Pour des moments de partage et de bon vivre, cet endroit est dédié à de chatoyantes et chamarrées soirées.

Se déroule ce vendredi Djam de la Rose des vents avec nos invitées de Magniolya.

Cover, impro expérimentale et autres odyssées musicales, venez partager le jam avec nous.

dernière mise à jour : 2022-05-04 par