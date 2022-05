Quai 21 : Buena Vista Social Brunch, 10 juin 2022, .

Quai 21 : Buena Vista Social Brunch

2022-06-10 12:00:00 – 2022-06-10 15:00:00

Au coeur de Montignac – Lascaux, l’étage du restaurant bar terrasse Quai 21 devient un Boudoir à événements et spiritueux. Pour des moments de partage et de bon vivre, cet endroit est dédié à de chatoyantes et chamarrées soirées.

Se déroule ce vendredi Notre spécial Brunch solaire avec “Ortz, J-Funk et Steed Nding. Live + World Dj set.

Pensez à réserver votre place au soleil: 05 53 42 04 96

